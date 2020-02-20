تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية من وإلى ايران بعد الاعلان عن وفيات بفايروس كورونا

2020/02/20 | 20:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اعلنت وزارة النقل، عن تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، من والى ايران بعد الاعلان عن وجود حالات اصابة ووفيات بفايروس كورونا في المناطق الايرانية اعتباراً من اليوم الخميس ٢٠٢٠/٢/٢٠ والى اشعارٍ آخر.وقال … Readmore

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