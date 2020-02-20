واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 5 مسؤولين إيرانيين يعملون في الهيئة المشرفة على الانتخابات

2020/02/20 | 20:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات فرضت وزارة الأميركية الخميس عقوبات جديدة على خمسة مسؤولين إيرانيين يعملون في الهيئة المشرفة على الانتخابات التشريعية المقررة إجراؤها غدا الجمعة.وشملت العقوبات أعضاء في مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، والتي يتم تعيينها … Readmore

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