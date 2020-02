بالفيديو.. اعتقال رجل طعن رجل دين في مسجد بلندن

2020/02/20 | 20:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتقلت شرطة لندن رجلا طعن إمام مسجد ريغنت بارك شمال العاصة البريطانية، وذلك بعد يوم من هجوم مرتبط بالكراهية أدى إلى مقتل تسعة أشخاص في ألمانيا.

وأضافت الشرطة أن الضحية الذي يبلغ من العمر 70 عاما في حالة مستقرة بعد طعنه.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشرطة وهي تعتقل المنفذ من داخل المسجد.

BREAKING NEWS: We are hearing unconfirmed reports that a muadhin has been stabbed at London Central Mosque.



More details to follow.



pic.twitter.com/YQhU50hrBM

— 5Pillars (@5Pillarsuk) February 20, 2020

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الشرطة أوقفت المشتبه به وبحوزته سلاحا أبيض (سكين) بعد أن حاول قتل الإمام بطعنه في عنقه.

ولم تكشف الشرطة البريطانية لحد الساعة عن الأسباب التي دفعته لارتكاب فعلته.

