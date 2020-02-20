ما حقيقة وقف النشاط التجاري في معبر مهران بين العراق وايران؟

2020/02/20 | 20:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مدير عام دائرة الكمارك بمحافظة إيلام غربي ايران، يوم الخميس، إن توقف العمليات التجارية على حدود مهران حدث بسبب عدم توفر شاحنات في الجانب العراقي لنقل البضائع وليس ما أشيع بسبب فايروس كورونا.

وقال روح الله غلامي بوسائل اعلام ايرانية، ان السبب في عدم وجود سائقي الشاحنات من الجانب العراقي هو بسبب مشاكلهم الداخلية في العراق، وليس له علاقة بالمعاملات التجارية على حدود مهران.

وأضاف "كانت هناك مشاورات مكثفة حول استئناف الأنشطة التجارية على حدود مهران وستُبذل الجهود لاستئناف هذه الأنشطة قريباً".

وأكد انه "لا يمكن تحميل ونقل البضائع بين الشاحنات الإيرانية والعراقية والأنشطة التجارية على الحدود إلا بوجود سائقي الشاحنات العراقية على حدود مهران".

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