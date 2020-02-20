2020/02/20 | 20:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رأى النائب عن كتلة الصادقون، ثامر ذيبان، اليوم الخميس، ان الكرد والسنة تسببا في تاخر التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي .وقال ذيبان في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، إن “الكتل السياسية مطالبة بالإسراع في منح الثقة لحكومة علاوي بسبب التحديات التي تواجه العراق”.وبين أن “على الرغم من ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بالصادقون: الكرد والسنة تسببا في تأخر تشكيل حكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بالصادقون: الكرد والسنة تسببا في تأخر تشكيل حكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).