2020/02/20 | 20:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرفي الوقت الذي أعلن فيه مناصرو التيار الصدري، على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء 19 شباط/فبراير، نبأ مقتل القيادي في سرايا السلام، باسم اللامي، نجل زعيم "فرق الموت" في العراق، إثر تعرضه لهجوم في سامراء، شكّك الكثير من المدونين بظروف مقتل اللامي.

قالت مصادر طبية إن نجل القيادي "أبو درع" قد لقي حتفه إثر جرعة منشطات زائدة في بغداد

وأفادت مصادر طبية، في مستشفى مدينة الصدر، بأن نجل القيادي في التيار الصدري "أبو درع" قد لقي حتفه إثر جرعة منشطات زائدة في بغداد، كان قد تعاطاها أثناء تمرين رياضي، بحسب ما ذكرته وكالة "رووداو" الكردية.

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نداءات استغاثة من التحرير

أضاف المصدر أن "سبب وفاة باسم إسماعيل اللامي، أمر فوج طوارئ سامراء/في سرايا السلام، كانت سكتة قلبية أثناء التمرين في صالة الحديد بسبب جرعة زائدة من الهرمونات المنشطة".

وأظهرت صور اطلع عليها "الترا عراق" مراسيم تشييع للامي نضمها عناصر من سرايا السلام، الفصيل المسلح الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تصدرهم "أبو درع".

وذاع صيت "أبو درع" بين العراقيين في فترة العنف الطائفي التي شهدها البلاد 2006-2007، حيث اتهم بقيادة ما يعرف بـ"فرق الموت"، التي كانت تعمل على اختطاف أبناء السنة عبر هجمات منظمة ونقاط تفتيش وهمية، وقتلهم خلف ما يعرف بـ"السدة" في مدينة الصدر.

وفي 24 تموز/يوليو الماضي، أصدر التيار الصدري، قوائم تضم 23 شخصًا متهمًا بالفساد واستغلال اسم الصدر في التجارة والابتزاز المالي، تصدرهم إسماعيل حافظ اللامي الملقب بـ"أبو درع"، إلا أنه شوهد بعد فترة طويلة من اختفاءه، في التظاهرات الأخيرة التي دعا لها الصدر لخروج القوات الأمريكية من العراق، في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، يسير وسط جماعة من أتباعه.

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