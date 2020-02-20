رئيس لجنة التعليم النيابية تعلن الغاء الامتحان التقويمي للاقسام العلمية بالجامعات الحكومية والاهلية

2020/02/20 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئيس لجنة التعليم النيابية غيداء كمبش، الخميس، الغاء الامتحان التقويمي للاقسام العلمية بالجامعات الحكومية والاهلية.

وقالت كمبش في منشور لها على الفيسبوك، إنه "تم الغاء الامتحان التقويمي لطلبة المرحلة المنتهية للدراسات الأولية للأقسام العلمية في الجامعات الحكومية والأهلية".

وأضافت، أن "ذلك جاء بسبب الظروف الخاصة لهذا العام".

كما اشارت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التعليم اطلعت عليها (بغداد اليوم)، الى أن وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على تعليق الامتحان التقويمي للعام الدراسي 2019 - 2020، وذلك بسبب الظروف الراهنة.

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرات واسعة في "1 أكتوبر" ثم توقفت لتنطلق من جديد في 25 أكتوبر 2019، للمطالبة بإصلاح النظام السياسي وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد، حيث سقط في التظاهرات مئات الشهداء والألاف الجرحى في ساحات الاحتجاجات التي من مستمرة في تظاهراتها حتى اليوم، وتضامن الطللاب مع التظاهرات واعلنوا الاضراب عن الدوام وشاركوا في ساحات التظاهر بشكل مستمر.

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس (20 شباط، 2020) حقيقة معلومات عن إغلاق الحدود مع ايران بعد انتشار فايروس كورونا هناك.

وقال علاء الدين القيسي المتحدث باسم الهيأة لـ(بغداد اليوم) إن "ما نشر من حديث عن اغلاق الحد

بغداد اليوم - متابعة

قالت شرطة لندن، الخميس، إنها اعتقلت رجلا قام بطعن شخص في رقبته اثناء رفعه الاذان داخل احد مساجد لندن، ما أدت إلى إصابته.

وذكرت الشرطة في بيان إنه "عثر على رجل مصاب بجروح في مسجد شمال لندن، وقد عولج من قبل المسعفين

بغداد اليوم-بغداد

حذر عضو مجلس النواب، كاظم الحمامي، الخميس (20 شباط، 2020) دائرة صحة البصرة من السماح برسو سفينتين صينية ويابانية تحملان فايروس كورونا.

وقال الحمامي، في بيان، أن "وكالات الانباء تناقلت اخبار السفن الحاملة لفيروس كورونا، وا

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