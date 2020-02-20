الكشف عن عدد النواب الداعمين لمنح كابينة محمد علاوي الثقة في جلسة الاثنين المقبل

2020/02/20 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الخميس 20-2-2020، عن ضمان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي...





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