رسميًا.. تحالف القوى يعلن رفضه تمرير حكومة محمد علاوي

2020/02/20 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الخميس، إن تحالفه يرفض رسميا التصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وذكر الكربولي في تغريدة على تويتر، “رسميا، اتحاد القوى يعلن الانحياز الكامل للشعب ولمطالب المتظاهرين الرافضة لتمرير حكومة المكلف علاوي، كما نعلن رفضنا للمعايير الشخصية التي اعتمدها في […]

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