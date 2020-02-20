دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الثامن/ 2

2020/02/20 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري غبَّ مغادرة السيارة حدودَ المدينة، اعتباراً من عقدة الربوة، اقتحمت أنوفَ ركابها رائحةُ الريف، الحرّيفة والأليفة في آنٍ معاً.دفقٌ من النور، انسكبَ أيضاً خِلَل بلور العربة، ليضيء أفكارَ أولئك الأقارب، الذاهبة في كل اتجاه.عيشو، وكانت تحاول استعادة المرة الأخيرة، التي وجدت فيها نفسها على هذا الطريق، استرعى نظرها أطلالُ دشمة عسكرية، برز منها مدفعٌ مائل إلى جانب ـ كعكاز الرجل العاجز ـ وكان يلمع بلونٍ ......

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