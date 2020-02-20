2020/02/20 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي الناسخ والمنسوخ..وما وراءهما- [16](30)النسخ: مشروع بناء دولة ..(1)إن أردنا ايجاز أعمال (النسخ) بحسب الضرورة القصوى، نجدها تتركز في أمرين إلى ثلاثة..أولا: مركزية وأولوية العنف الدموي.ثانيا: المال والغنائم.ثالثا: الإسلام = إتباع محمّد وطاعته العمياء، وأرجحيته على ذات المسلم والتضحية بكلّ شيء من أجله [المال والشرف والنفس]؛ والرّسول = سنته وتعاليمه في السنوات العشر الأخيرة......

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