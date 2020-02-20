يتّجهون سياسياً.. مُحتجّو العراق يصعّدون من خطواتهم

2020/02/20 | 20:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الجبوري ها هُم المنتفضون، يتجهون نحو خطوات أُخرى غير الاحتجاج والتصعيد، وما من ذلك، هي خطوة سياسيّة نوعاً ما، وذلك كي لا تبقى الاحتجاجات حبيسة مكانها، […]

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