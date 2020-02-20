نائب رئيس البرلمان: الكتل بحثت عن استحقاقها الانتخابي بتشكيل الحكومة

2020/02/20 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الخميس، أن المفاوضات في حكومة علاوي تختلف عن سابقاتها من خلال قيام رئيس الوزراء المكلف بالتفاوض مع الكتل السياسية بنفسه دون مفاوضين، فيما اشار الى أن الكتل السياسية لم تختلف عن السابق بالتعاطي مع تشكيل الحكومة فبحثت عن استحقاقها الانتخابي من خلال وزارات.

وقال الكعبي في حديث لـ برنامج "المحايد" الذي تبثه الفضائية السومرية، "نتمنى لحكومة علاوي ان تمر للمرحلة المقبلة وان تدير السلطة التنفيذية لتهدئة الاوضاع وتلبية مطالب المتظاهرين واعادة هيبة الدولة وفرض النظام"، لافتا الى أن "المفاوضات في هذه الحكومة تختلف عن سابقاتها فليس هناك ممثلون لرئيس الوزراء المكلف للمفاوضات بل هو من يفاوض بنفسه".

وأضاف أن "الكتل السياسية لم تختلف عن السابق بالتعاطي مع تشكيل الحكومة فبحثت عن استحقاقها الانتخابي من خلال وزارات، وهذا هو الذي آخر الحكومة لحد اللحظة، فالبعض يعتقد ان المشاركة في الحكومة هي المشاركة بادارة الدولة من خلال ادارة وزارة او وزارتين او ثلاث".وتابع، أن "العقبة أمام تشكيل حكومة علاوي هي بعض القوى السنية والمكون الكردي، الا انه الآن لدينا معلومات انها حلحلت بعض المشكلات"، لافتا الى أن "مطالب الكرد تخلف عن الآخرين منها المناطق المشتركة البيشمركة، وقضايا النفط والمادة 140 واشياء اخرى".





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