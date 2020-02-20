تبرعا بأموال الحفل لجرحى الاحتجاجات والنازحين.. زفاف بكر خالد وهيفاء حسوني (فيديو وصور)

2020/02/20 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مقدما البرامج ونجما السوشيل ميديا بكر خالد وهيفاء حسوني، اليوم الخميس، زفافهما في أربيل باقليم كردستان العراق.ولاقت إطلالة العروسين استحسان معجبيهما على تويتر.حبيت فستان هيفاء حسوني كلش نازك 🙁💜 — ساره🇮🇶💜 (@sara1999_abod) February 20, 2020 #لستن_بنات_مكه زفاف هيفاء حسوني وعقبال كل العاشقين 👰🏻💍♥️ pic.twitter.com/E7F6r8aC4O — star […]

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