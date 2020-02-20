2020/02/20 | 20:55 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام الأسواق المركزية: هناك جهود لتطوير عمل الشركة واقامة المعرض العراقي التركي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 20:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير عام الأسواق المركزية: هناك جهود لتطوير عمل الشركة واقامة المعرض العراقي التركي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير عام الأسواق المركزية: هناك جهود لتطوير عمل الشركة واقامة المعرض العراقي التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).