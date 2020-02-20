2020/02/20 | 20:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تتخذ قرارا بشأن الرحلات الجوية مع ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 20:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تتخذ قرارا بشأن الرحلات الجوية مع ايران) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تتخذ قرارا بشأن الرحلات الجوية مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).