عبد المهدي يجتمع مع وزراء الصحة والنقل والداخلية ومدير المنافذ لبحث أزمة فايروس كورونا

2020/02/20 | 20:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بان رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عقد اجتماعا مع خلية الازمة لبحث ازمة فايروس كورونا.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عقد مع خلية الازمة والتي تتضمن كل من وزراء الصحة والنقل والداخلية ومدير المنافذ الحدوديةن اجتماعا لبحث ازمة فايروس كورونا ومحاولة ومنع دخوله الى العراق".

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