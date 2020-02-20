الكويت تخصص 1.33 مليون دولار كمنحة لدعم النازحين في العراق

2020/02/20 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوقعت الجمعية الكويتية للإغاثة، اليوم الخميس، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية منحة قدرها 1.33 مليون دولار أمريكي لدعم النازحين داخليا في كل من اليمن والعراق.وقال رئيس لجنة الاغاثة عضو مجلس إدارة الجمعية جمال النوري، في تصريح للصحفيين، على هامش توقيع الاتفاقية في بيت الأمم المتحدة مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن "المنحة تستهدف مساعدة 5235 عائلة من النازحين داخليا في كل من اليمن والعراق عبر توفير المساعدات النقدية".وأضاف النوري أن "الاتفاقية توفر الدعم النقدي لـ763 عائلة نازحة في العراق و4472 عائلة نازحة في اليمن إذ يقدر اجمالي عدد المستفيدين بنحو 35 ألف فرد".

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