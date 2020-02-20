كمارك كوردستان تحدد شرطاً للسماح باستيراد الغذاء والدواء

2020/02/20 | 20:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب المدير العام للكمارك في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، جميع المنافذ الحدودية بعدم السماح لأية سلع او بضائع ومواد غذائية بالدخول الى اراضي الاقليم.

وطالب المدير العام للكمارك في الاقليم بكتاب رسمي جميع مديريات المنافذ الحدودية في كوردستان، بعدم السماح باستيراد اية سلعة او مادة غذائية او دواء وما شابهها والتي تستخدم بشكل مباشر من قبل المواطنين لحين ظهور نتائج الفحوصات.

وقال سامان عبدالرحمن ان للكمارك كل عام مجموعة من التعليمات وهذا التبليغ صدر في هذا الاطار، مبينا ان ضمان سلامة المواطنين امر ضروري، لذا طالبت المديرية عدم السماح لاي شيء بالدخول الى اراضي الاقليم قبل ظهور نتائج الفحص عليها.

واضاف ان عدم السماح باستيراد السلع والبضائع والغذاء والدواء من دون اجتيازها الفحص لا علاقة له بفيروس الكورونا، مشددا على انها اجراءات تهدف حماية سلامة المواطنين.

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