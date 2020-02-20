اختتام الدورة الثانية لبرنامج إدماج حقوق الأقليات في الإعلام العراقي

2020/02/20 | 21:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي برنامج ادماج حقوق الأقليات في الإعلام العراقي انهى دورته الثانية في محافظة دهوك في 20 شباط 2020، حيث كانت الأولى في اربيل ، بإشراف مدير المشروع ومتابعة اساتذة ذات كفائة علمية عالية ومن اختصاصات مختلفه، حقوق الإنسان، والقانون الوطني، الإعلام والصحافة، حيث شارك في هذا البرنامج التدريبي 23 شخص من …

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