عبد الله النملي - 20 فبراير في ذكراها التاسعة

2020/02/20 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الله_النملي تحل اليوم الذكرى التاسعة لحركة عشرين فبراير المغربية، التي ظهرت عام 2011 ، حيث أَسْمَت نفسها باسم محدد هو يوم انطلاقتها.هذه الحركة لم تكن اختراعا مغربيا صرفا، بل أزهرت في فصل الربيع العربي، وبرزت في ظل تفاعل الشباب المغربي مع الدينامية النضالية للشعوب العربية، حيث خرج الشباب المغربي، في مثل هذا اليوم، ليؤكدوا لنا جميعا، أنهم لم يكونوا عازفين عن المشاركة السياسية جهلا أو إهمالا، ولكنهم كانوا عازفي......

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