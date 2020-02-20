بالوثيقة.. عبد المهدي يريد الخلاص من المنصب ويطالب الحلبوسي بـ”جلسة منح الثقه لعلاوي”

2020/02/20 | 21:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أرسل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، طلباً الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من أجل عقد جلسة استثنائية لعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد قال في خطاب متلفز انه انجز تشكيلته الوزراية، داعياً البرلمان الى القيام بمسؤولياته […]

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