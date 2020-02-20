2020/02/20 | 21:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة العراقية في طهران: ايران اكدت ان فيروس كورونا تحت السيطرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة العراقية في طهران: ايران اكدت ان فيروس كورونا تحت السيطرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة العراقية في طهران: ايران اكدت ان فيروس كورونا تحت السيطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).