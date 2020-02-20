أجهزة الأمن الروسي تلقي القبض على خلية متطرفة في تتارستان

2020/02/20 | 21:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، مساء اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على خلية من المتطرفين من تنظيم "التكفير والهجرة" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان.

هذا وأكدت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية تتارستان على أنها قامت بتنفيذ عملية أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ لوقف نشاط مجموعة جهادية كان يخطط أعضاؤها لتنفيذ جرائم خطيرة، بما في ذلك البحث عن أموال للتوجه إلى سوريا والانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية الدولية.

وتم جمع معلومات حول قيام المشتبه بهم بتشكيل خلايا محظورة لجماعة "التكفير والهجرة"، وكانت تتضمن مواطنين روس وأوكرانيين، حسبما أكد جهاز الأمن الروسي .

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه تم اعتقال زعيم المتطرفين وإثنين من الأعضاء النشطين، وتم تفتيش 4 منازل، وعثر على كتب ذات محتوى متطرف، و5 أسلحة باردة، وصادم كهربائي، ومعدات إلكترونية.

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