النجف: القادمون من إيران سيتم حجزهم 14 يوما

2020/02/20 | 21:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ الغد برس:

افاد مصدر طبي بدائرة صحة النجف، اليوم الخميس، بأن إدارة المحافظة قررت حجز القادمين من ايران بسبب فايروس كورونا.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الأجهزة الأمنية والطبية في المحافظة قررت حجز القادمين عبر مطار النجف من إيران لمدة 14 يوما تحت المراقبة الصحية".

وبين المصدر، أن " القرار يأتي بسبب تفشي فايروس كورونا في دولة إيران خلال الساعات الماضية".

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