بالوثيقة.. الغاء الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية في الجامعات

2020/02/20 | 21:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن موافقة وزير التعليم العالي قصي السهيل على الغاء الامتحان التقويمي (الوزاري) لطلبة المراحل المنتهية في الدراسات الاولية للاقسام العلمية في الجامعات الحكومية والاهلية كافة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ بسبب الاوضاع الراهنة الحالية وتخفيفاً للضغوط على الطلبة.

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