العبودي يكشف شروط القوى السنية على وزراء حكومة محمد علاوي

2020/02/20 | 21:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اقال لنائب عن كتلة صادقون، نعيم العبودي، اليوم الخميس، إن تمرير حكومة علاوي لم يحسم بعد و95% من الكتل الشيعية فوضت علاوي لتشكيل حكومته بحرية.وذكر العبودي في حديث متلفز لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “الانفراج السني تجاه حكومة علاوي بانت بوادره والسنة تعهدوا بالموافقة على حكومة علاوي شريطة ان […]

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