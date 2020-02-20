العراق يمنع دخول الوافدين من إيران خشية انتقال فيروس كورونا

2020/02/20 | 21:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد,-(أ ف ب) – الزمان – قرر العراق الخميس منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر كافة المنافذ الحدودية، بعد وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم، مستثنيا العراقيين الذين سيتوجب عليهم الخضوع للحجر الصحي.ولايزال السيد مقندى الصدر زعيم التيار الصدري يقيم في مدينة قم الايرانية منذ اندلاع الاحتجاجات في العراق مطلع […]

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