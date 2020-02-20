سفارة العراق في طهران ترسل تطمينات للجالية: لا داعي للذعر

2020/02/20 | 21:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طمأنت السفارة العراقية في طهران، يوم الخميس، الجالية العراقية هناك، من مخاوف الاصابة بفيروس كورونا.

وقالت السفارة العراقية في طهران في بيان مقتضب "جاهزون للمساعدة ولا داعي لذعر الجالية".

واضافت "متواصلون مع الجهات الايرانية لمتابعة فايروس كورونا"، مشيرة الى ان "الجهات الايرانية اكدت ان فايروس كورونا تحت السيطرة".

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