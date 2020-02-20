العذاري ينفي اصابة عراقي في الأردن بفيروس كورونا

2020/02/20 | 21:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري، يوم الخميس، اصابة اي عراقي مقيم في الاردن بفيروس كورونا.

وقال العذاري في تصريح ورد لشفق نيوز "‏تناقلت بعض وسائل الاعلام عن وجود (٧) إصابات في ‫الاردن بفايروس كورونا، بينهم مواطن عراقي".

واضاف ان "هذه الأخبار غير صحيحة وان الاردن مازال خالياً من اية إصابة، واتمنى من وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة".

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