وزير سابق يقدم للحكومة مقترحات بشأن ’’كورونا’’ ويتحدث عن تأثيراته المحتملة على الاقتصاد العراقي

2020/02/20 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

وجه السياسي والوزير السابق، باقر جبر الزبيدي، اليوم الخميٍس، عدة اقتراحات الى السلطات العراقية، بشأن فايروس ’’كورونا’’، مشددا على ضرورة ان يكون هناك فريق عمل خاص لدراسة مدى تأثير هذا الفايروس على الاقتصاد العراقي.

وكتب الزبيدي، في صفحته على ’’فيسبوك"، منشوراً بخصوص الفايروس، قائلاً: "يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضاً سلبياً حاداً في التأثيرات على الاقتصاد العالمي يتجاوز 1,5 تريليون $ مطلع آذار المقبل فيما ارتفعت أسعار الذهب إرتفاعاً ملحوظاً كملاذ آمن في حمى تضارب الأسهم واسعار العملات العالمية فيما تشهد أسعار النفط تذبذباً وتوقعات بإنخفاضه نتيجة الركود الاقتصادي الذي سيعيشه العالم مستقبلاً".

وتابع: "مع إستمرار عمل الحكومة المستقيلة يشهد السوق العراقي ركوداً حاداً لأسباب داخلية وخارجية وفي مقدمتها وباء الكورونا".

واردف "أطمأن الإخوة المتخوفين من الموظفين والمتقاعدين أن الرواتب مؤمنة للعام الجاري والأعوام المقبلة ولا داعي للهلع الغير مبرر وعدم الاستماع للإشاعات المغرضة".

وأضاف ان "الدينار العراقي يحتفظ بقيمته مع وجود الإحتياطي المالي في البنك المركزي، الذي شهد نمواً تجاوز الـ 70 مليار $ علما ان إحتياطي البنك المركزي المسمى بـ (احتياطي الأجيال)، بمقدوره حماية ثبات سعر الدينار العراقي حتى الأعوام المقبلة".

ودعا الوزير السابق، "الحكومة المكلفة الى تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة التأثيرات السلبية لفايروس كورونا على الاقتصاد العراقي، ووضع حلول علمية وعملية، لمواجهة الركود في السوق العراقي ووضع خطط ودراسة حل (معضلة إرتفاع نسب البطالة)، وتنشيط الإستثمار والإستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي لإعادة صياغة بنود موازنة عام 2020".

واعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران، ضمن مجموعة إجراءات اتخذها العراق، وذلك على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق إيرانية.

وذكرت وزارة النقل، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه تم "تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد الاعلان عن وجود حالات اصابة بفايروس كورونا في المناطق الايرانية اعتباراً من اليوم الخميس 20-2-2020 والى اشعارٍ آخر".

وأضاف البيان، أن "القرار يأتي بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفايروس الى الاراضي العراقية، وان هذا القرار يشمل مطاري بغداد والنجف الاشرف، باستثناء الوفود الدبلوماسية والعراقيين المتواجدين حالياً في ايران على ان يخضعوا الى اجراءات الفحص الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند عودتهم الى الاراضي العراقية".

وأكدت وزارة النقل، بحسب البيان "استعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة إجلاء العراقيين المتواجدين في الاراضي الايرانية ونقلهم الى العراق، بعد اجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم من قبل الكوادر الصحية المتخصصة بهذا المجال".

وكان وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري أوقف، اليوم الخميس، قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة للأمر الوزاري الذي وجه خلاله الياسري بإيقاف قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر، الذي أصدره يوم 19 من الشهر الجاري.

وكانت وزارة الصحة، قد قدمت اليوم الخميس (20 شباط 2020) 4 مقترحات بشأن التعامل مع كورونا، من بينها منع دخول الوافدين من إيران.

ووفقا لكتب صادرة عن وزير الصحة جعفر صادق علاوي، وموجهة الى رئيس الوزراء، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، فإن الاقتراحات تضمنت منع الوافدين من ايران كافة من الدخول الى الأراضي العراقي عبر المنافذ الحدودية كافة، الى إشعار آخر.

واستثنت من المنع العراقيين المتواجدين في ايران والوفود الدبلوماسية، على ان يخضعوا لإجراءات الوزارة، والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوما.

وفيما شددت على منع العراقيين من السفر الى ايران، نبهت على أن جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يوما السابقة للمتابعة في أماكن سكناهم، من قبل فرق صحية تُشكل لهذا الغرض.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، ببذل "اقصى الجهود اللازمة" لدرء خطر فيروس كورونا.

قبل ذلك، ترأس محافظ ميسان "علي دواي لازم" الاجتماع الثاني للجنة العليا وخلية متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا، وتم اتخاذ العديد من الاجراءات منها، بحسب بيان رسمي، غلق منفذ الشيب الحدودي مع ايران غلقاً كاملا (دخول وخروج أشخاص وتجارة) والاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال المرض وتحديد مواقع للحجر ورصد ميزانية طوارئ سانده لدائرة الصحة والجهات المعنية وتوجيه قيادة الشرطة والاجهزة الامنية لمساندة الدوائر والجهات المعنية بذلك.

وأعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الخميس (20 شباط 2020)، اتخاذ سلسلة اجراءات وقائية صارمة، في معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرته اتخذت سلسلة اجراءات وقائية صارمة في معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران شرق ديالى، من خلال وجود فرق مختصة، بالإضافة الى انشاء محجرين لحجز المشتبه بإصابتهم بمرض الكورونا، وابقاؤهم قيد الاحتجاز الوقائي لمدة 14 يوماً، وفق التعليمات الصحية إذا تم الاشتباه باي حالة".

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو كتلة الفتح النائب احمد الكناني، الخميس (20 شباط 2020)، عن موقف كتلته من احتمالية غلق الحدود مع ايران بسبب كورونا.

وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أي اجراء احترازي تتخذه الجهات المختصة لمنع انتقال

بغداد اليوم _ كردستان

كشف مدير دائرة الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس، اليوم الخميس، وجود اختلاف في إحصائيات النازحين من محافظات شمال البلاد إلى اقليم كردستان، عن ممثلية وزارة الهجرة والمهجرين في الاقليم.

وقال علي عباس، في حديث لـ(بغد

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الخميس (20 شباط 2020) مجلس النواب، عقد جلسة استثنائية، يوم الاثنين لمنح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

ودعا عبد المهدي، مجلس النواب، في كتاب وجهه الى ال

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