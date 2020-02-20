تدمير نفقين لارهابيين بالموصل وابطال مفعول عبوة لاصقة في بغداد

2020/02/20 | 21:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن تدمير نفقين لـ"الارهابيين" قرب الموصل.

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