2020/02/20 | 21:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد كوردستان ببغداد: سنعود الى اربيل وتعامل علاوي "غير لائق"

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