السفارة العراقية في طهران ترسل التطمينات إلى الجالية: لا داعي للقلق

2020/02/20 | 21:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأنت السفارة العراقية في طهران، يوم الخميس، الجالية العراقية هناك، من مخاوف الاصابة بفيروس كورونا.وذكرت السفارة العراقية في طهران في بيان مقتضب، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “جاهزون للمساعدة ولا داعي لذعر الجالية”.واضافت “متواصلون مع الجهات الايرانية لمتابعة فايروس كورونا”، مشيرة الى ان “الجهات الايرانية اكدت ان فايروس كورونا تحت السيطرة”.انتهى..م.ر

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