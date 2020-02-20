تعرف على مراسيم عيد خدر الياس لدى التركمان الذين يحتفلون بهذا العيد اسوة بالايزيدية

2020/02/20 | 21:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم يحتفل الايزيديين والتركمان في شهر شباط من كل سنة بعيد خدر الياس، الايزيديين يحتفلون بهذا العيد في الخميس الاول من الشباط الشرقي، يصومون لثلاثة ايام واليوم الرابع هو العيد، ولهذا العيد اكلات وعادات خاصة، فيما التركمان يحتفلون في الخميس الثالث من شباط الميلادي في كل عام ولها مراسيمها الخاصة.

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