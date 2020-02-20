وزير التخطيط: التعداد السكاني سيكون آمناً لدعم سياسات التنمية

2020/02/20 | 21:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الخميس، أن التعداد السكاني سيكون آمناً لدعم سياسات التنمية.وقال الدليمي في كلمة خلال حفل توقيع مذكرة تعاون مشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لدعم جهود تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنفيذه نهاية العام الجاري إن “الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية وزارة التخطيط في توحيد جميع الجهود الوطنية

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