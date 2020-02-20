2020/02/20 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العذاري ينفي تسجيل اصابة عراقي بفيروس كورونا في الاردن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 21:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العذاري ينفي تسجيل اصابة عراقي بفيروس كورونا في الاردن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العذاري ينفي تسجيل اصابة عراقي بفيروس كورونا في الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).