2020/02/20 | 21:57 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..عبدالمهدي يدعو البرلمان الى جلسة استثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة

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