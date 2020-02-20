مصدر سياسي : القوى السياسية السنية والكردية ترفض التصويت لحكومة علاوي

2020/02/20 | 21:57 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أفاد مصدر سياسي، اليوم الخميس، بأن القوى السياسية السنية والكردية أبلغت القادة “الشيعة” رفضها التصويت لحكومة محمد توفيق علاوي.وقال المصدر في تصريح صحفي، تابعه موقع/ SNG/، إن “القوى السنية والكردية تبلغ القادة الشيعة رسمياً رفضها التصويت لحكومة محمد علاوي ويطالبون بسحب ترشيحه”.ودعا رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، أمس الأربعاء، مجلس النواب ...

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