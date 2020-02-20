خبير قانوني يوضح تفاصيل دعوة البرلمان للانعقاد وعدد النواب المطلوب للتصويت على الحكومة الجديدة

2020/02/20 | 21:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح الخبير القانوين طارق حرب، اليوم الخميس، تفاصيل دعوة مجلس النواب الى الانعقاد والعدد المطلوب للتصويت على مجلس وزراء جديد.

وقال حرب في منشور تابعته "الغد برس" إن "من له الحق الدستوري في دعوة البرلمان الى جلسة التصويت على مجلس الوزراء الجديد هم : خمسون نائب أو رئيس الجمهوريه أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء".

وتابع "ويشمل ذلك الحكومة المستقيلة لأن الدعوة من تصريف الامور اليومية الملحة التي لا تحتمل التأخير ولا يترتب عليها نفقات أو التزامات مالية وادارية وقانونية".

وبين "ماورد أعلاه بحكم المادة 58 من الدستور"، مضيفا "ويشترط التصويت بالاغلبية المطلقة، وبما ان الاغلبية التي تطلبها الدستور هي ليست أغلبية الاعضاء، وبالتالي لا يشترط تصويت 165 نائبا لانهم أغلبية عدد الاعضاء وانما يشترط تصويت أغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب، فلو فرضنا ان الحضور كان الحد الادنى وهو 166 نائبا فأن تصويت 84 نائبا فقط كافية لمنح الثقة، طبقاً للمادة 76 /رابعاً من الدستور".

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