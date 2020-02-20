فشل اجتماع الوفد الكردي بعلاوي

2020/02/20 | 21:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد مصدر كردي، اليوم الخميس، بفشل اجتماع عقد قبل قليل مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بسبب رفض الاخير التعامل مع المطالب الكردية .وقال المصدر لمراسل "كلكامش برس "، إن “سبب المغادرة هو رفض علاوي الموافقة على ماطرحه الوفد من مطالب وفق حقوق الاقليم الدستورية”.يشار الى أن وفدا كرديا وصل امس الى العاصمة بغداد برئاسة القيادي الكردي البارز هوشيار زيباري للمفاوضة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن تشكيل الحكومة.

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