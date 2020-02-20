تكريماً لمن فقد عينه.. المتظاهرون يتضامنون مع جرحى سلاح الشوزن “الصجم” (صور)

2020/02/20 | 21:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أطلق عدد من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الخميس، حملة تضامن مع من أصيبوا بجروح نتيجة استخدام قوات الامن بنادق الصيد “الشوزن”.وكان ناشطون قد اطلقوا وسم #اوقفوا_استخدام_بنادق_الصيد في محاولة للضغط على القوات الامنية لوقف استخدام اسلحة اصابت عدداً كبيراً من المتظاهرين بجروح خطيرة وعاهات.تعرف صچمه وحدة ممكن […]

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