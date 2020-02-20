الفتح:أكثر من (200) نائب لصالح حكومة علاوي خلال جلسة، يوم الاثنين المقبل.

2020/02/20 | 21:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الخميس 20-2-2020، عن ضمان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تصويت أكثر من (200) نائب لصالحه خلال جلسة، يوم الاثنين المقبل.وقال قدو […]

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