عضو بالوفد المفاوض: الوفد الكردي لم يتوصل إلى نتيجة إيجابية مع علاوي

2020/02/20 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو الوفد الكردي المفاوض ضياء بطرس أن عدم التوصل إلى نتيجة إيجابية مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي فيما يتعلق بسياسة وبرامج وآلية تشكيل الحكومة.وذكر بطرس في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “وفد اقليم كوردستان لحد الآن لم يصل الى نتيجة إيجابية مع السيد رئيس الوزراء المكلف فيما يتعلق بسياسة […]

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