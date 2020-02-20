العبودي: الكتل الشيعية فوضت علاوي لتشكيل حكومته بحرية

2020/02/20 | 22:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، الخميس، ان 95% من الكتل الشيعية فوضت علاوي لتشكيل حكومته بحرية، لافتا الى ان السنة تعهدوا بالموافقة على حكومة علاوي شريطة ان يتم اختيار مستقلين من مناطقهم.وقال العبودي في تصريح متلفز اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “تمرير حكومة علاوي لم يحسم بعد و 95% من الكتل الشيعية […]

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