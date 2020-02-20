البصرة ترهن دخول الوافدين من ايران بتحقيق شرط

2020/02/20 | 22:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه محافظ البصرة اسعد عبد الأمير العيداني، يوم الخميس، دائرة صحة البصرة بعدم السماح لدخول اي وافد من ايران إلى البصرة إلا بعد استحصال الفحص الطبي للتاكد من عدم وجود أي اعراض لمرض كورونا.

وقال العيداني في بيان ورد لشفق نيوز انه "تم توجيه دائرة صحة محافظة البصرة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، لما لهذا المرض من خطورة على حياة الناس، بضرورة عدم دخول أي وافد من جمهورية ايران الإسلامية إلى المحافظة إلا بعد القيام بإجراء الفحوصات الطبية الاحترازية التي تؤكد عدم إصابة أي وافد بأعراض مرض كورونا الذي انتشر في بعض الدول".

وشدد العيداني على "الجهات الصحية التابعة إلى دائرة صحة البصرة في المنافذ الحدودية القيام بكافة الفحوصات الطبية للوافدين من جمهورية ايران الإسلامية حفاظاً على سلامة الجميع" .

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