قائممقام خانقين تبعد

2020/02/20 | 22:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية خانقين، يوم الخميس، اتخاذ الاجراءات اللازمة لغرض ابعاد المتسولين الوافدين الى خارج المدينة.

وقالت القائممقامية في بيان ورد لشفق نيوز ان "قائممقام خانقين دلير حسن سايه وجّه قسم شرطة خانقين باتخاذ الاجراءات اللازمة لغرض ابعاد المتسولين الوافدين الى خارج المدينة، لما تمثله هذه الظاهرة من حالة سلبية تضر بالوضع الامني والاجتماعي واعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل".

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