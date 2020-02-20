التعليم تلغي الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية

2020/02/20 | 22:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغى وزير التعليم والبحث العلمي قصي السهيل، الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية, بسبب الظروف الراهنة.وذكر بيان لوزارة التعليم،، “حصلت موافقة معالي وزير التعليم العالي ا.د قصي السهيل بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٩ على […]

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