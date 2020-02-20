العراق: ما هي حظوظ نجاح الحكومة دون قاعدة سياسية؟

2020/02/20 | 22:10 - المصدر: فرانس 24

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رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي أعلن عن تشكيل حكومة مستقلة دون مرشحي الأحزاب السياسية، كما دعا البرلمان ‘لي جلسة استثنائية لمنحها الثقة.



وعد بالتحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم مرتكبي الاعتدادات للقضاء، وأكد أنه سيجري انتخابات مبكرة بعيدة عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية.



كما وجه نداء إلى المتظاهرين كي يمنحوا فرصة لحكومته مدركا حجم الهوة بين المواطن والسياسي. كيف سيكون موقف الأحزاب السياسية؟ وهل ستزكي الحكومة؟ ما هو الحزام السياسي الذي سيحمي علاوي؟هل سيحظي بقاعدة شعبية؟

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