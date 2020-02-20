تحالف الحلبوسي يقاطع رسميًا.. والكرد يعلنون فشل المفاوضات مع محمد علاوي

2020/02/20 | 22:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن تحالف القوى رسميًا، رفض حكومة محمد توفيق علاوي، فيما أكد الوفد الكردي فشل مفاوضاته مع رئيس الوزراء المكلف حول الكابينة الوزارية.

أعلن الوفد الكردي فشل مفاوضاته مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي

وقال جاسم الجاف، عضو الوفد الكردي المفاوض، يوم الخميس 20 شباط/فبراير، إن "وفد إقليم كردستان لم يصل إلى نتيجة إيجابية مع رئيس الوزراء المكلف فيما يتعلق بسياسة وبرامج وآلية تشكيل الحكومة".

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فيما أكد ضياء بطرس، عضو الوفد المفاوض، أن "الوفد لم يصل إلى نتيجة في ما يتعلق بسياسة وبرامج وآلية تشكيل الحكومة"، مؤكدًا أن "الوفد يرفض طريقة تعامل علاوي مع الإقليم وفق آلياته، كون الإقليم كيانًا دستوريا".

من جانبه قال محمد الكربولي، القيادي في تحالف القوى، الكتلة السنية الأبرز في البرلمان والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن "اتحاد القوى يعلن رسميًا الانحياز الكامل إلى الشعب ولمطالب المتظاهرين الرافضة لتمرير حكومة المكلف علاوي".

كما أعلن، "رفض المعايير الشخصية التي اعتمدها (علاوي) في اختيار تشكيلته الوزارية"، مشددًا أن تحالفه "يعتقد أن علاوي ليس رجل المرحلة، لعدم توفر الشروط التي وضعها المتظاهرون، فيه".

أكد تحالف الحلبوسي أنه لن يصوت لحكومة محمد علاوي في البرلمان

وشدد الكربولي، أن تحالفه "لن يصوت لحكومة محمد توفيق علاوي في البرلمان".

تأتي تلك التطورات مع اقتراب الموعد الذي طلبه رئيس الوزراء المكلف لعرض حكومته على البرلمان، يوم الإثنين المقبل 24 شباط/فبراير، وهو ما قد يعني تضاؤل فرص محمد علاوي في نيل الثقة.

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